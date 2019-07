A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve na segunda-feira, um homem com 55 anos, na freguesia de Benfica, em Lisboa, por suspeita do crime de ofensa à integridade física grave, anunciou hoje aquela força policial.

Em comunicado, a PSP revela que a detenção ocorreu na sequência de uma discussão entre dois colegas de trabalho, levando a que um deles desferisse um golpe no abdómen do outro com uma navalha.

A vítima foi transferida para o Hospital de São José, em Lisboa, sendo submetida a uma intervenção cirúrgica, enquanto o agressor se entregou na esquadra de Benfica.

O detido, com antecedentes criminais da mesma natureza, já foi presente a tribunal, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de apresentações diárias.