Dois homens com cerca de 25 anos foram agredidos com arma branca esta madrugada, pouco antes das seis da manhã, na Amadora, apurou a TVI24.

Segundo disseram as vítimas à PSP, a desordem terá ocorrido na Estrada Militar, na Damaia de Cima, e ambos foram agredidos por oito indivíduos. Um ficou com 17 perfurações nas costas e foi internado em estado grave no Hospital Fernando da Fonseca.

A PSP está a investigar o ocorrido.