Uma discussão entre dois idosos acabou com um ferido, esta quarta-feira, num lar em Felgueiras. Um idoso feriu outro com uma "pequena navalha", de acordo com fonte da GNR à TVI.

O alerta foi dado por volta das 09:00. A vítima, com demência, costuma provocar alguns conflitos com os outros utentes, fruto da sua condição de saúde. Esta segunda-feira entrou em conflito com outro idoso, que o feriu com dois "golpes superficiais" de navalha. Tanto a vítima como o alegado agressor têm cerca de 80 anos.

A vítima foi conduzida ao hospital de Penafiel para ser assistido.

No local, estiveram meios da GNR e dos bombeiros.

O lar vai abrir um processo de averiguações para apurar as circunstâncias em que ocorreu o incidente e irá contactar a Segurança Social. Desconhece-se, por exemplo, como é que o alegado agressor tinha acesso à arma com que esfaqueou a vítima.