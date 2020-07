Uma mulher de 37 anos foi detida esta quarta-feira na freguesia da Misericórdia, em Lisboa, por suspeitas de violência doméstica.

Segundo o comunicado do Comando Metropolitano da Polícia de Segurança Pública de Lisboa, a mulher foi detida na sequência de uma discussão com o seu ex-companheiro, um homem de 25 anos que acabou em esfaqueamento.



A suspeita terá utilizado uma arma branca e esfaqueado a vítima no ombro e nas costas, provocando-lhe vários ferimentos, alguns deles graves. A mulher terá ainda tentado impedir que o ex-companheiro fosse socorrido.

A vítima, depois de ter solicitado apoio através de uma janela, recebeu assistência médica no local, revelando-se necessário o seu transporte a uma unidade hospitalar, onde ficou internado após ter sido submetido a intervenção cirúrgica”, afirma o comunicado da PSP.

A detida foi presente no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, tendo sido aplicada as medidas de coação de proibição de contactos com a vítima, tal como a proibição de se aproximar a menos de 300 metros e permanecer na residência do ofendido.