Três pessoas foram esfaqueadas esta madrugada na discoteca Urban Beach em Lisboa. As vítimas terão sido transportadas para o hospital com ferimentos graves, segundo fonte do Comando Metropolitana da Polícia de Segurança Pública disse à TVI.

Os desacatos, entre dois grupos, terão começado por volta das seis e meia da manhã e os agressores são dois homens.

As agressões ocorreram na rua de Cintura do Porto de Lisboa, onde se localiza a discoteca.

Os suspeitos tinham uma arma branca e conseguiram fugir das imediações do estabelecimento de diversão noturna.