Um homem de 31 anos foi esfaqueado esta tarde na via pública em Cacia, no concelho de Aveiro, por um outro indivíduo, informou o gabinete de relações públicas do Instituto Nacional de Emergência Médica.

O alerta para uma agressão com uma arma branca foi dado às 13:13, tendo sido destacados, para o local, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Aveiro e uma ambulância de emergência médica.

De acordo com a mesma fonte, a vítima apresentava ferimentos ligeiros, tendo sido conduzida para o Hospital de Aveiro.

O crime foi participado à GNR que se deslocou ao local, tendo recolhido, junto de alguns populares, informações que permitiram identificar e localizar o presumível atacante.

Segundo fonte policial, o suspeito, de 23 anos, foi intercetado nas imediações, sem oferecer resistência.

A investigação passou, entretanto, para a Polícia Judiciária, por ser um crime da competência desta polícia.