A Extremadura espanhola continua coberta por uma "nuvem" escura, com origem nos fumos dos incêndios que lavram no interior do país.

A comunidade faz fronteira com Portugal e recebe, transportados pelos ventos, os fumos e as cinzas da madeira queimada.

Os serviços meteorológicos espanhóis esclareceram, no entanto, que os incêndios deste fim de semana em Portugal não são os únicos responsáveis por este cenário.

A situação também se deve a condições atmosféricas de anticiclone e de altas pressões naquela zona geográfica, que combinadas com o fumo potenciam o efeito de “nuvem”.

Nas redes sociais, a agência estatal de meteorologia da Extremadura (AEMET) partilhou fotografias da visibilidade condicionada pelo fumo. De acordo com a agência, é sentido o cheiro a madeira queimada.

Debido al incendio forestal #IFVilaDeRei en @CMCasteloBranco desde ayer en @Ayto_Caceres tenemos visibilidad reducida por humo y olor a madera quemada.



Pero aunque no fuera así, nuestra solidaridad estaría igualmente con os nossos vizinhos de Portugal. Um abraço e muitos ânimos. pic.twitter.com/ybpHMl8wYB — AEMET_Extremadura (@AEMET_Ext) July 22, 2019

A AEMET aproveitou para mostrar solidariedade para com os portugueses.