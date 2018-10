Um motociclista português, de 37 anos, morreu hoje num acidente de viação na zona de Vilar de Santos, Ourense, na província da Galiza, em Espanha, depois de se despistar e embater num reboque que seguia em sentido contrário.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a Guardia Civil espanhola relata que o acidente, que vitimou o motociclista, natural do concelho de Chaves, ocorreu pelas 12:20, na estrada entre Xinzo e Cortegada, no município de Vilar de Santos.

A vítima viajava inserido num grupo de duas dezenas de motociclistas, que saíram de Chaves, Vila Real e Mirandela, com destino a Santiago de Compostela.

Segundo a Guardia Civil, a morte do motociclista causou "grande consternação entre os companheiros de viagem".

As autoridades espanholas estão a investigar as causas do acidente.