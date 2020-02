O Governo da Catalunha ativou o protocolo por causa do coronavírus, depois de as análises a uma mulher terem dado positivas, esta terça-feira. A mulher tinha regressado nos últimos dias do Norte de Itália e foi internada após apresentar os primeiros sintomas compatíveis com infeção por covid-19.

É o quarto caso em território espanhol, depois de três casos confirmados nas Canárias. Dois casos já se encontram curados.

O terceiro caso é um médico italiano, que estava de férias em Tenerife. A mulher do médico foi entretanto confirmada, tornando-se no quinto caso de infeção, avança o jornal El Mundo, que cita fontes do Governo das Canárias. O hotel onde se encontrava alojado o casal está de quarentena, com centenas de hóspedes retidos.

De acordo com fonte do Governo da comunidade autónoma do arquipélago das ilhas das Canárias, citada pela agência espanhola Efe, o turista provém da região da Lombardia, em Itália, e recorreu a uma clínica privada quando começou a sentir-se mal.

Fontes da clínica referiram que o médico deu entrada ao início da tarde com sintomas de febre e que, como foi imediatamente colocado em isolamento, não terá tido contacto com os funcionários.

As primeiras análises confirmaram a infeção pelo novo coronavírus e, por essa razão, o Conselho de Saúde das Canárias ativou um protocolo específico para o Covid-19, que estabelece a obrigatoriedade de análises posteriores no Centro Nacional de Microbiologia espanhol, em Madrid.

O balanço provisório da epidemia do coronavírus Covid-19 é de 2.707 mortos e cerca de 80.300 pessoas infetadas, de acordo com dados reportados até hoje, por cerca de 30 países.

Além de 2.665 mortos na China, onde o surto começou no final do ano, há registo de vítimas mortais no Irão, Coreia do Sul, Itália, Japão, Filipinas, França e Taiwan.

A Organização Mundial de Saúde declarou o surto do Covid-19 como uma emergência internacional e alertou para uma eventual pandemia, após um aumento repentino de casos em Itália, Coreia do Sul e Irão nos últimos dias.

O único caso conhecido de um português infetado pelo novo vírus é o de um tripulante de um navio de cruzeiros que está hospitalizado no Japão.