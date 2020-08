O Comando Distrital de Aveiro da PSP revelou esta segunda-feira que as autoridades espanholas, a seu pedido, localizaram e apreenderam uma autocaravana “comprada” através de uma burla.

De acordo com um comunicado da PSP, foram detidos, em Espanha, pela Guardia Civil, dois homens, um de 31 anos e outro de 39 anos, ambos residentes em Sevilha, quando circulavam com a autocaravana na ligação entre Málaga e Melilla.

A Polícia de Segurança Pública, no âmbito da cooperação policial internacional, a pedido do Comando Distrital de Aveiro, havia solicitado a difusão para a localização e apreensão do veículo em causa.

Segundo relata a PSP, um empresário de 56 anos havia colocado à venda, em julho, uma autocaravana num site de compra e venda online, tendo sido contactado por um suposto comprador.

No dia 23 desse mês, após proposta de compra e depois de ter na posse um comprovativo de simulação de transferência bancária, no valor de 28 mil euros, a vítima fez a entrega da autocaravana.

No entanto, passados dois dias, o vendedor foi informado pelo seu banco que a transferência nunca foi efetuada, constatando que tinha sido burlado.