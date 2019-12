A circulação da Linha do Vouga entre Paços de Brandão e Espinho (Aveiro), está interrompida devido ao despiste de uma viatura que ocorreu este domingo e que provocou um ferido ligeiro. A CP está a fazer o transbordo com autocarros, disseram fontes oficiais.

O despiste do automóvel na Linha do Vouga, registado pelas 7:30, provocou um ferido ligeiro que foi transportado pelos Bombeiros de Santa Maria da Feira para o hospital local e a circulação de ferrovia está interrompida, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operação de Socorros (CDOS) de Aveiro.

Às 12:00 a linha do Vouga continuava interrompida, porque a viatura que imobilizou aquela via aguarda a chegada de uma grua para ser retirada do local do acidente, acrescentou a mesma fonte do CDOS de Aveiro.

Em declarações à Lusa fonte do gabinete de imprensa da CP disse que “enquanto a situação está a ser resolvida”, a empresa “está a fazer o transbordo dos passageiros em autocarros entre as duas localidades”.