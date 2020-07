Dois antigos reclusos do Estabelecimento Prisional de Izeda, em Bragança, vão regressar à prisão depois de terem sido condenados hoje por burlarem a cadeia.

O Tribunal de Bragança condenou os dois homens de 43 e 45 anos a prisão efetiva, um a dois anos e 10 meses e o outro a dois anos e meio e a devolverem à cadeia de Izeda solidariamente cerca de 3.500 euros.

Os factos remontam a 2014, quando os dois antigos reclusos terão conseguido a senha de acesso ao sistema informático para compras no bar e cantina e arrecadado “grandes quantidades de produtos” com carregamentos não autorizados em cartões de vários reclusos, sem o conhecimento dos mesmos.

Os dois arguidos foram condenados pelo crime de burla informática por atos praticados no período entre 20 de junho e 28 de agosto de 2014.

A alegada burla foi descoberta pelo responsável do sistema de acesso ao bar e à cantina, que se terá deparado com quantidades de produtos em falta fora do normal.

Os acusados, que entretanto saíram em liberdade depois de cumprida a pena, trabalharam no bar da cadeia de Izeda e, segundo a acusação, terão conseguido a senha de acesso ao sistema, na véspera das férias do responsável.

A palavra-passe estaria escrita num papel e escondida numa secretária para o caso de a funcionária que estava em regime de substituição necessitar dela.

Na posse da palavra-passe, os dois reclusos terão efetuado entre 20 de junho e 28 de agosto, vários carregamentos não autorizados em 13 cartões de outros reclusos que não usavam regularmente o serviço, segundo a acusação.

De acordo ainda com o Ministério Público, os titulares dos cartões não se terão apercebido dos movimentos, que foram descobertos pelo responsável do serviço quando regressou de férias e se apercebeu de "incongruências nos 'stocks'".

A palavra-passe foi entretanto alterada e os prejuízos avaliados em quase 3.500 euros, valor que terá de ser devolvido ao Estado reclama com juros.