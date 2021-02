A PSP encerrou na terça-feira um ginásio em funcionamento, no concelho em Vila Franca de Xira, e identificou oito clientes, sete dos quais tentaram esconder-se num alçapão, anunciou hoje aquela força policial.

De acordo com o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis), a operação policial ocorreu na vila do Forte da Casa, na sequência de uma ação de fiscalização ao cumprimento das medidas previstas no estado de emergência, tendo sido identificadas oito pessoas que se encontravam no interior do estabelecimento.

Numa das entradas do ginásio foi possível intercetar um cliente, bem como a proprietária do mesmo”, adianta o Cometlis em comunicado.

Segundo a PSP, os outros clientes tentaram “dissimular a sua presença, através de um alçapão que dava acesso ao telhado do edifício”, depois de se terem apercebido da presença da polícia.

Na sequência da ação das forças policiais, foram levantados nove autos de contraordenação, correspondentes a 11 infrações.

A PSP ressalva que o ginásio se encontrava “em claro incumprimento às medidas decorrentes da declaração do estado de emergência em vigor, nomeadamente, por se encontrarem em violação do encerramento de atividade do estabelecimento, dever geral de recolhimento obrigatório e uso de máscara”.