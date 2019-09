O outono começa esta segunda-feira com temperaturas a variar entre os 20 e os 27 graus Celsius e alguma chuva no Minho, segundo o meteorologista Bruno Café, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com Observatório Astronómico de Lisboa, o equinócio de outono começa hoje às 08:50. Esta estação prolonga-se até ao dia 22 de dezembro às 04:19, dando início ao inverno.

Em declarações à agência Lusa, Bruno Café adiantou que para hoje estão previstos períodos de céu muito nublado e possibilidade de aguaceiros fracos no Minho, passando depois a períodos de chuva.

Para amanhã [terça-feira] temos a passagem de uma superfície frontal com períodos de chuva nas regiões do norte e centro mais frequente e intensa no Minho e Douro litoral, passando depois a regime de aguaceiros fracos a partir do meio da manhã e pouco frequentes durante a tarde”, indicou.

Na região sul, segundo Bruno Café, está prevista chuva fraca apenas a norte do Baixo Alentejo.

Em relação às temperaturas, está prevista para hoje uma descida da temperatura mínima. As mínimas vão rondar os 10 a 16 graus, sendo mais baixas no interior, onde deverão rondar os 08 a 10 graus”, disse.

Segundo o meteorologista do IPMA, para hoje está prevista uma subida da temperatura máxima no interior entre os 02 e os 04 graus Celsius.

Vamos ter temperaturas entre os 20 e os 27 graus (as mais elevadas no Alentejo e Santarém). Para amanhã [terça-feira] descem um bocadinho”, disse.

Para os próximos dias, segundo Bruno Café, estão previstas pequenas oscilações nos valores da temperatura, mas nada significativo.