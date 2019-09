O Norte e Centro do país estão em alerta vermelho devido ao risco de incêndio, na sequência das elevadas temperaturas que se estão a registar nesta semana, anunciou a Proteção Civil, nesta terça-feira.

O Estado Especial de Alerta entra em vigor à meia-noite e mantém-se até às 23:59 de domingo.

Os distritos em alerta vermelho são Santarém, Portalegre, Leiria, Castelo Branco, Coimbra, Viseu, Guarda, Aveiro, Porto, Braga, Viana do Castelo, Vila Real e Bragança.

Lisboa, Setúbal e Évora passaram a alerta laranja, enquanto Beja e Faro mantêm-se em alerta especial laranja.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), são esperadas durante o dia temperaturas até 40 graus na região Sul e Vale do Tejo e máximas de 30 graus no resto do país. Também as noites serão tropicais nestas duas regiões.

É igualmente esperado vento forte nas regiões montanhosas do Norte e Centro.

Em conferência de imprensa, o presidente da ANEPC, Mourato Nunes, realçou a importância de todos os portugueses estarem atentos ao risco de fogos florestais, lembrando que “só há incêndios se houver ignições”.

É preciso haver uma grande disciplina para evitar incêndios desnecessários”, afirmou, garantindo que o dispositivo está montado para que haja uma intervenção rápida e eficaz, mas admitiu a ocorrência de imponderáveis e incêndios que se tornem incontroláveis.

O dispositivo previsto é composto por 11.492 operacionais no terreno, apoiados por 60 meios aéreos, estando ainda à disposição um helicóptero de reconhecimento.