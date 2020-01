Com o ataque das forças iranianas a duas bases militares dos Estados Unidos no Iraque, vários contingentes internacionais ficam em risco. Entre eles está um grupo de 35 portugueses, que se encontram na base militar de Besmayah, a cerca de 40 quilómetros da capital do Iraque, Bagdade.

Este destacamento integra o 10º contingente nacional no Iraque, integrado na missão da coligação internacional, que é liderada pelos norte-americanos.

O ataque do Irão às bases militares de Ain Al Asad e Erbil, realizado esta quarta-feira, aconteceu depois da morte do general Qassem Soleimani.

Em baixo pode ver um mapa relativo à posição portuguesa no terreno.

O ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, afirmou esta segunda-feira que os militares portugueses estão "salvaguardados".

Temos os nossos militares perfeitamente tranquilos e salvaguardados. Besmayah está a 40 quilómetros de Bagdad e é um local resguardado. Eles estão bem e não há nenhum tipo de perigo imediato”, declarou.

A NATO e a coligação internacional liderada pelos EUA de combate ao “Daesh” (acrónimo árabe do grupo extremista Estado Islâmico), designada "Inherent Resolve", anunciaram, respetivamente no sábado e no domingo, a suspensão das atividades de formação e treino, após a morte do general iraniano Qassem Soleimani num ataque aéreo dos EUA contra o carro em que seguia, junto ao aeroporto internacional de Bagdad, que o Pentágono declarou ter sido ordenado pelo Presidente dos Estados Unidos.