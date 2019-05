A Brisa Concessão Rodoviária (BCR) anunciou que a circulação na Autoestrada do Norte (A1) vai estar condicionada entre esta sexta-feira e domingo em Estarreja.

No âmbito das obras substituição de juntas de dilatação no Viaduto de Antuã, da A1 - Autoestrada do Norte, irão existir algumas implicações na circulação”, anunciou a concessionária, precisando que, entre as 21:00 de hoje e as 22:00 de sábado será feito o corte de via direita, entre o quilómetro 253 e o quilómetro 257, no sentido sul / norte.

Entre as 22:00 de sábado e as 06:00 de domingo será feito o corte da via esquerda, na mesma zona, mas no sentido sul / norte.