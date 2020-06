A Santa Casa da Misericórida tem imagens da estátua do Padre António Vieira a ser vandalizada.

Estas mesmas imagens já foram entregues à polícia.

A estátua, situada no Largo Trindade Coelho, no Bairro Alto, em Lisboa, junto à igreja de S. Roque e à sede da Santa Casa, foi vandalizada com tinta vermelha, numa alusão à descolonização. Além da tinta vermelha na figura do padre e de três crianças foi escrita a palavra "descoloniza" na base do monumento.

A estátua vai ser limpa nesta sexta-feira.

O Padre António Vieira defendeu sempre os direitos dos povos indígenas, era até chamado de Paiaçu (Grande Pai, em tupi), pelos índios. Ele defendeu os direitos humanos para todos. É isto que fazem à lembrança destes ideais? NÃO MUDEM A HISTÓRIA, USEM-NA PARA EVOLUIR! pic.twitter.com/Pd0YJZY67A — Leandro Matias🌍👐🏽 (@Leandromatiaaas) June 11, 2020

Equipas de investigação criminal da Polícia de Segurança Pública estiveram hoje no local "para recolher mais e melhores meios de prova" que possam levar à identificação dos autores, disse fonte da PSP à agência Lusa.

Os danos em monumentos configuram crime público, pelo que processo será encaminhado para o Ministério Público.

A instalação da estátua do Padre António Vieira resultou de uma parceria entre a Câmara Municipal de Lisboa e a Santa Casa da Misericórdia.

No dia da inauguração, a 22 de junho de 2017, o presidente da câmara, Fernando Medina, disse tratar-se de uma homenagem fundamental a “uma das maiores personalidades do pensamento” português até agora sem "a devida expressão de reconhecimento” na cidade.

No seguimento a morte do norte-americano George Floyd e das manifestações que se lhe seguiram, vários monumentos têm sido vandalizados e derrubados em cidades dos Estados Unidos, mas também na Europa, por serem associados ao racismo e a períodos da escravatura por alguns movimentos.