A Associação de Empresas de Trabalho Portuário de Lisboa (A-ETPL) admite não ter condições para satisfazer os serviços mínimos decretados pelo Governo, durante a nova greve dos estivadores, devido à insolvência que atravessa e à saída de trabalhadores.

Para além do elevado absentismo, que ronda os 48% (66 trabalhadores), a A-ETPL recebeu cartas de 53 trabalhadores a suspender o seu contrato de trabalho, em virtude de se encontrarem com vencimentos me dívida", admitiu a direção da associação, numa carta enviada aos associados, a que a Lusa teve acesso.