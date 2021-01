Algumas estradas de acesso ao maciço central da Serra da Estrela estão esta quarta-feira de manhã encerradas devido à queda de neve e às condições climatéricas adversas, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco, os principais troços da montanha estão encerrados desde as 03:00.

Às 09:00, a circulação estava proibida nos troços Piornos/Cruzamento da Torre, Cruzamento da Torre/Torre e Torre/Lagoa Comprida, não havendo previsões quanto à reabertura.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para esta quarta-feira "chuva ou aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada" e possibilidade de "queda de neve acima dos 1.600 metros".