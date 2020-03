As estradas de acesso ao maciço central da serra da Estrela foram esta sexta-feira encerradas devido à queda de neve, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco.

De acordo com o CDOS de Castelo Branco, os troços 11, 12 e 13 da Estrada Nacional - 338, ligação Piornos/Torre e Torre/ Lagoa Comprida estavam às 14:30 encerrados e sem previsão para a reabertura.

Os distritos de Évora, Faro, Setúbal, Santarém, Beja, Castelo Branco e Portalegre vão estar sob aviso amarelo entre as 12:00 e as 21:00 de desta sexta-feira devido à previsão de períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu também aviso amarelo para os distritos da Guarda e Castelo Branco devido à previsão de queda de neve acima de 1.600 metros de altitude entre as 00:00 e as 09:00 de sábado.