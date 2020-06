O trânsito está interrompido desde quarta-feira no acesso da Avenida Marechal Gomes da Costa à Segunda Circular, em Lisboa, e até 10 de julho, das 22:00 às 06:00, devido a trabalhos na faixa de rodagem, anunciou hoje o executivo da capital.

Em comunicado, a Câmara Municipal de Lisboa referiu que a circulação noturna foi alvo de “interrupção total” no viaduto de ligação com a Avenida Marechal Craveiro Lopes/Segunda Circular.

De acordo com a autarquia, alterações à circulação e os respetivos desvios de trânsito serão devidamente coordenados no local pelas autoridades policiais.

A Avenida Marechal Craveiro Lopes é uma das três que formam a Segunda Circular, eixo que cruza a cidade de Lisboa de ocidente a oriente, pelo que constitui uma das estradas com mais tráfego.

A Avenida Marechal Gomes da Costa é um dos acessos à Segunda Circular, junto à rotunda do Relógio, registando também uma avenida de tráfego significativo, com ligação à zona do Parque das Nações.