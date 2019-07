O IC19, a principal via que liga Sintra a Lisboa, é a estrada mais perigosa do país. Há mais três estradas em redor da capital no top 5 das mais perigosas.

O IC19 apresenta 9 pontos negros. Tem quase uma dezena de troços de cerca de 200 metros de extensão onde se registaram, pelo menos, cinco acidentes com vítimas durante um ano.

A conclusão faz parte do relatório anual de Segurança Rodoviária de 2018.

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária identificou 60 pontos negros nas estradas portuguesas no ano passado, mais 10 do que em 2017.

Seguem-se na lista a Estrada Nacional 10, que liga Vila Franca de Xira e percorre a margem sul até Setúbal, a A2, a Autoestrada do Sul, e a A5, entre Cascais e Lisboa.

Em quinto lugar surge a A20, no Porto.

No ano passado houve mais de 34 mil acidentes com vítimas. De acordo com os dados do relatório, mais de 500 pessoas morrem no local do desastre ou a caminho do hospital.