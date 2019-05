Os acidentes rodoviários já provocaram este ano, até ao final de abril, 148 mortos, mais 8% do que no mesmo período de 2018, revelou a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), esta quinta-feira.

A ANSR, que reúne dados da PSP e da GNR, indica que morreram nas estradas portuguesas nos primeiros quatro meses do ano mais 11 pessoas do que no mesmo período de 2018, quando o número de mortos se situava nos 137.

Os dados da ANSR mostram que, entre 01 de janeiro e 30 de abril, registaram-se 41.822 acidentes rodoviários, menos 420 do que no mesmo período do ano passado, altura em que tinham ocorrido 42.242 desastres.

Segundo a ANSR, os distritos com o maior número de mortos este ano são o Porto (19), Braga (15), Aveiro (15) e Leiria (12).

Em sentido contrário, Viana do Castelo e Vila Real foram os distritos com menos mortos até abril, registando duas vítimas mortais em cada um, seguindo-se Castelo Branco (três), Bragança e Évora (quatro em cada um).

Os dados da ANSR referem que os mortos nas estradas portuguesas a aumentar pelo terceiro ano consecutivo, quando considerados os primeiros quatro meses.

Segundo a Segurança Rodoviária, em 2017 morreram 130 pessoas, aumentando para 137 em 2008 e voltaram a subir este ano para 148.

A ANSR avança também que os feridos graves aumentaram 10,6% nos primeiros quatro meses do ano, com um total de 605, enquanto no mesmo período de 2018 tinham ficado gravemente feridas 547 pessoas.

A ANSR indica ainda que 12.529 pessoas sofreram ferimentos ligeiros até abril contra os 12.239 do mesmo período do ano passado.

Os dados da ANSR dizem respeito aos acidentes registados em Portugal Continental e às vítimas cujo óbito foi declarado no local do acidente ou a caminho do hospital.