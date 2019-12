Algumas das estradas de acesso à serra da Estrela estão encerradas esta segunda-feira devido à queda de neve.

Desde as 12:15 foram encerrados os troços Piornos/Torre/Lagoa Comprida, não havendo previsão para a sua reabertura.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou em aviso amarelo os distritos de Bragança, Viseu, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Braga e Castelo Branco devido à previsão de queda de neve acima de 1400/1600 metros, descendo gradualmente a cota para 800/1000 metros, entre as 15:00 de hoje e as 03:00 de terça-feira.

O mau tempo que se está a fazer sentir em Portugal continente surge na sequência da passagem da depressão “Daniel” que está associada a uma ondulação da superfície frontal fria que atravessa o território do continente.