Os alunos estrangeiros preferem o norte do país para estudar. As universidades e politécnicos da região já têm mais alunos vindos de fora do que Lisboa.

A região do grande Porto e Trás-os-Montes teve no ano passado mais 180 alunos do que a área metropolitana de Lisboa, segundo um inquérito sobre o número de inscritos no Ensino Superior.

De acordo com o Jornal de Notícias (JN), no ano passado, as instituições de ensino superior do norte, quer públicas quer privadas, viram crescer em 40% o número de alunos internacionais.

Para este ano, a expetativa mantém-se elevada. Segundo o JN, até junho estavam validadas 7.500 candidaturas e podem chegar ao final do ano com 15 mil inscritos.

A maioria dos alunos que procuram tirar um diploma nas faculdades portuguesas vem do Brasil.