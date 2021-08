Um estudo serológico, que vai ser realizado ainda neste mês, vai avaliar a imunidade de 5.000 funcionários e utentes de lares após vacinação contra a covid-19.

O Governo quer saber qual é a "duração dos efeitos da vacina nesta população", anunciou, neste sábado, o gabinete da ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

O estudo, "que se encontra em preparação há várias semanas", vai ser realizado "ainda em agosto" nas regiões do Algarve e Alentejo, sob condução do Algarve Biomedical Center (ABC) e da Fundação Champalimaud.

O objetivo deste estudo é aumentar o conhecimento científico atual sobre a duração dos efeitos da vacina nesta população, através da análise da imunidade dos idosos mais vulneráveis que já receberam a vacina, comparando-a com a dos funcionários vacinados na mesma altura", indica a nota do ministério de Ana Mendes Godinho, sublinhando, ainda, que a "participação será voluntária".

Os resultados serão conhecidos em setembro.

O ABC vai contactar todas as instituições destas regiões [Algarve e Alentejo], solicitando a participação dos utentes e dos profissionais, até se atingir a meta de 5 mil participantes. Os testes não vão acarretar quaisquer custos para as instituições. Os resultados do estudo serão partilhados com as autoridades de saúde e poderão contribuir para decisões futuras sobre esta matéria", pode ler-se.

Mil idosos por vacinar

De acordo com o Governo, a vacinação nos lares ainda não atingiu os 100%, apesar de terem sido "já vacinados 99% dos idosos e 97% dos funcionários".

Falta ainda vacinar cerca de mil utentes de lares, a esmagadora maioria dos quais (cerca de 90%) por terem estado infetados com covid-19, estando a aguardar o final dos 90 dias para poderem tomar a vacina. No caso dos funcionários, falta ainda vacinar cerca de 2.100 pessoas, cerca de 70% dos quais por se encontrarem a recuperar de infeção. Os restantes não tomaram ainda a vacina por serem novas contratações ou por terem razões de saúde que desaconselham a vacina", explica ainda a tutela, tendo por base dados da Task Force.

Na quinta-feira, as autoridades de saúde contabilizaram 53 surtos ativos de covid-19 em lares de idosos, com um surto em Proença-a-Nova a suscitar maior atenção.

Por administração regional de saúde, é em Lisboa e Vale do Tejo que se contam mais surtos (25) e casos positivos (270). Segue-se o Norte com dez surtos e 247 infetados, o Alentejo com oito surtos e 68 infeções, o Centro com seis surtos e 138 infetados e o Algarve com quatro surtos e 106 casos positivos.

Na sexta-feira, o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Lacerda Sales, disse que ainda não está em cima da mesa a administração a idosos de uma terceira dose de vacina contra a covid-19, considerando que “é preciso robustez científica e dados consolidados”.

