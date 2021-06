Os portugueses são os cidadãos dos 27 Estados-membros com opiniões mais favoráveis em relação à União Europeia e consideram (96%) que esta deveria ter mais autoridade para com crises como a pandemia de covid-19. Quando comparado com os restantes membros, esta opinião ronda os 74%.

De acordo com o Eurobarómetro do Parlamento Europeu, 84% dos inquiridos nacionais tem uma imagem positiva da União Europeia e 91% são a favor que ela exista e persista. É a percentagem mais elevado a nível europeu.

Ainda assim, e apesar de mais de metade dos portugueses (58%) serem a favor da União, não concordam com a forma como este projeto tem sido concretizado até agora. Na verdade, apenas 33% concorda com o modelo atual.

Cerca de oito em cada dez europeus consideram a saúde pública, a luta contra a pobreza, o apoio à economia e ao emprego como os principais temas a ter em cima da mesa no Parlamento Europeu.

O Eurobarómetro de primavera 2021 do Parlamento Europeu foi realizado entre março e abril deste ano nos 27 Estados-membros da União Europeia.