Está a ganhar cabelos brancos? A culpa pode não ser da idade ou da genética familiar. A culpa pode mesmo ser do stress e já há uma explicação científica que comprova isso mesmo.

Um grupo de investigadores da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, em parceria com a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, descobriram que há uma ligação entre o sistema nervoso e as células capilares.

De acordo com o estudo publicado pela Nature, uma revista científica, um conjunto de ratos foi exposto durante dois dias a cenários de stress causados por dores agudas. Após a experiência, os cientistas mantiveram os animais em laboratório para observarem a evolução da cor do pêlo. Ao fim de quatro semanas, grande parte do pêlo tinha passado de preto para cinzento.

Ya-Cieh Hsu, um dos responsáveis pela investigação, explicou à BBC que as dores que os ratos sentiram aumentaram o fluxo sanguíneo e aceleraram os batimentos cardíacos afetando, assim, o sistema nervoso. Todo este processo provocou um esgotamento das células responsáveis pela pigmentação do couro cabeludo, originando assim os cabelos brancos.

Agora temos a certeza que o stress é responsável por esta específica mudança na nossa pele e cabelo, e sabemos como é que isso acontece. Depois de alguns dias de stress, deixa de haver regeneração das células de pigmentação”, explicou Ya-Cieh Hsu.

Mas nem tudo são más notícias. Aparentemente, há uma forma de combater o crescimento, ou surgimento, de cabelos brancos através de uma proteína. Numa outra experiência, este grupo de cientistas injetou proteína quinase e descobriu que esta faz com que a regeneração das células de pigmentação não seja bloqueada.

Contudo, esta proteína só foi testada em ratos e a equipa responsável pelo estudo ainda não consegue garantir que este procedimento possa ser utilizado por pessoas, ou que sejam alcançados os mesmos resultados.