Quase 20% dos acidentes domésticos e de lazer que obrigaram a recorrer às urgências no primeiro semestre deste ano aconteceram em idosos com mais de 75 anos, a maioria em casa (67%), segundo dados oficiais.

De acordo com os dados do EVITA−Epidemiologia e Vigilância dos Traumatismos e Acidentes, coordenado pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA, IP), entre janeiro e junho deste ano foram registados nas urgências dos serviços de saúde mais de 60.000 acidentes domésticos e de lazer, a maior parte em homens (31.176).

O sistema EVITA recolhe e analisa os dados sobre acidentes domésticos e de lazer que implicaram recurso às urgências de unidades de saúde do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Os dados do período entre janeiro e junho deste ano, a que a agência Lusa teve acesso, indicam que 14% das pessoas que recorreram às urgências por acidentes domésticos de lazer tinha entre 10 e 14 anos e que a maioria ocorreu na escola/recintos públicos (60%).

Um em cada dez casos do recurso às urgências por acidentes domésticos foi com idosos entre os 65 e 74 anos, a maior parte (62%) em casa, o mesmo acontecendo com um em cada dez adultos entre os 20 e os 34 anos (45% em casa).

Segundo os números registados pelo EVITA, os acidentes com crianças até aos quatro anos que obrigaram a recorrer às urgências aconteceram na maioria em casa (66%), mas a partir dessa idade e até aos 19 anos o peso maior vai para os acidentes nas escolas ou em recintos públicos.

O grupo etário 0-4 anos foi o que menos recorreu (7%) às urgências dos serviços públicos por acidentes domésticos e de lazer, seguido das pessoas entre os 45 e os 54 anos (8%), na maioria por acidentes ocorridos em casa (61%), ao ar livre (13%) ou nas áreas de transporte (10%).

Os dados do sistema EVITA indicam também que mais de metade dos acidentes que obrigam a recorrer às urgências dos serviços de saúde públicos acontecem em casa (53% nas mulheres e 42% nos homens) e que os acidentes nos locais de trabalho representam apenas entre 2% (mulheres) e 4% (homens).

No primeiro semestre do ano, o mês de maio foi aquele em que mais acidentes domésticos e de lazer (12.526) obrigaram a recorrer às urgências, enquanto o mês com menos registos do género foi junho (9.189).

Quanto à distribuição do número de acidentes domésticos e de lazer por dia da semana, a terça-feira foi o dia com mais recursos à urgência por este motivo (9.157 casos). No extremo oposto está o domingo, com 8.129 registos.

O programa de vigilância EVITA, criado em 2000, integra a rede europeia do IDB Network (Injury DataBase), juntamente com organizações de 25 países da “European Association for Injury Prevention” (EuroSafe).

O sistema baseia-se no registo de acidentes domésticos e de lazer numa amostra de serviços de urgência do SNS. Estes acidentes são definidos como todos cuja causa não seja doença, acidente de viação, acidente de trabalho ou violência.