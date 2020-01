Donald Trump afirmou, nesta quarta-feira, numa declaração ao país, que, enquanto for presidente dos EUA, "o Irão nunca terá armas nucleares".

Disse que Washington ainda está a estudar retaliações pelo ataque iraniano desta madrugada contra instalações norte-americanas no Iraque, mas que quer a paz.

Na reação ao ataque iraniano a duas bases militares ocupadas pelas tropas norte-americanas no Iraque, Trump prometeu, ainda, que os Estados Unidos vão aplicar "novas poderosas sanções" contra o Irão, até que o governo de Teerão "mude as suas políticas", sublinhando que as opções de resposta ainda estão em aberto.

A vossa campanha de terror não vai mais ser tolerada (...) Só nos últimos meses, o Irão apreendeu navios em águas internacionais, disparou um ataque não provocado à Arábia Saudita e abateu dois drones americanos", disse o presidente dos EUA.

Durante uma comunicação ao país, ao lado de chefes militares e altos funcionários do seu Governo, Trump disse que os ataques iranianos desta madrugada não provocaram vítimas e fizeram “danos materiais mínimos” e considera que o Irão está a recuar no conflito.

“Eles parecem estar a retirar. E isso é bom”, afirmou,