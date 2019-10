Estreia-se esta quarta-feira, dia 23, no Teatro do Bairro, a peça "As Cadeiras", de Eugène Ionesco. Conta com Carmen Santos e Luís Lima Barreto nos papéis principais e promete surpreender o público até ao último momento.

Encenada por António Pires a partir da tradução de Fátima Ferreira e Luís Lima Barreto, "As Cadeiras" contam a história de um casal com mais de 90 anos que vive isolado numa ilha. Uma barreira na comunicação que é descrita por Ionesco e que remete o texto para a atualidade, numa altura em que estamos mais ligados, mas também mais isolados.

A peça conta ainda com a participação de Rafael Fonseca e vai estar em cena no palco do teatro do bairro, em lisboa, até 10 de novembro.