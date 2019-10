A PSP teve de intervir na Escola Básica de 2º e 3º ciclos Eugénio de Castro, em Coimbra, esta quarta-feira. Alunos, professores e funcionários continuam o protesto que iniciaram na passada sexta-feira, contra as más condições das instalações escolares.

Os portões da escola foram trancados a cadeado por volta das 7:30 e assim se mantiveram durante uma hora, até à chegada da PSP, que obrigou à abertura da escola.

Os principais motivos deste protesto são a falta de funcionários e as más condições de higiene e segurança.

"No inverno a temperatura que está no exterior é a mesma que está no exterior, os alunos levam mantinhas", explica um dos manifestantes.