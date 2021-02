A atriz Carmen Dolores morreu na segunda-feira, com 96 anos, confirmou à Lusa fonte da família. Morreu em sua casa, onde morava com o filho.

Marcelo Rebelo de Sousa evocou Carmen Dolores. O Presidente da República enalteceu as qualidades da atriz e recordou as várias distinções que conquistou ao longo da carreira.

Em 11 de julho de 2018, a sala principal do Teatro da Trindade, em Lisboa, passou a chamar-se Sala Carmen Dolores, e na mesma ocasião tive a honra de lhe entregar as insígnias de Grande-Oficial da Ordem do Mérito, uma das muitas distinções que lhe foram conferidas. Esse reconhecimento, expressivo, simultâneo e constante, do público, dos pares e dos responsáveis políticos, é tão significativo quanto justo, tendo em conta o talento de Carmen Dolores, a sua carreira distinta e uma certa ideia de estar em palco e de estar no espaço público. (...) À família de Carmen Dolores apresento as minhas sentidas condolências", pode ler-se na mensagem de Marcelo Rebelo de Sousa publicada na página da Presidência Portuguesa.