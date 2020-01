Nuno Ribeiro da Cunha, o diretor do private banking do EuroBic, gestor privado e homem de confiança da principal acionista do banco, Isabel dos Santos, que validou transferências milionárias da conta da Sonangol no EuroBic para o Dubai, já depois da empresária angolana ter sido exonerada do cargo da petrolífera, foi encontrado no último dia 7 de janeiro, com graves ferimentos nos pulsos e no abdómen, sabe a TVI.

Inicialmente as autoridades pensaram tratar-se de uma tentativa de suicídio, mas a Polícia Judiciária está a investigar o caso como possível tentativa de homicídio, relacionada com o escândalo Luanda Leaks.

A vítima foi encontrada pela empregada, na casa de férias da família, em Vila Nova de Milfontes, e salva. Foi internada de urgência no hospital de Santiago do Cacém. À PJ, disse ter-se tratado de uma tentativa de suicídio, associada a depressão, mas a polícia desconfia e apreendeu-lhe o telemóvel, para tentar perceber se está sob coação para manter esta versão. Há suspeitas de que o cenário de suicídio possa ter sido simulado.

Contactado pela TVI, Nuno Ribeiro da Cunha esclareceu, tal como havia dito às autoridades, que o episódio de dia 7 de janeiro é o desfecho de um episódio de esgotamento e depressão, que nada teve a ver com o caso Luanda Leaks, nem questões profissionais. Refere também que nunca cometeu ilegalidades no EuroBic e que sempre cumpriu os procedimentos, remetendo para os serviços competentes os pedidos de trasnbferências feitos pelos clientes.