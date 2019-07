Está prevista para esta quarta-feira uma ligeira subida da temperatura, mas que volta a descer já amanhã. Uma diminuição que volta a deixar Portugal fora da onda de calor da Europa.

Hoje há calor, com a humidade relativa do ar com valores próximos de 10% a 20% nas regiões do interior e no sul durante a tarde, sem recuperação noturna em alguns locais do interior e sotavento algarvio e o vento a soprar moderado do quadrante oeste durante a tarde e por vezes forte nas terras altas no início da noite, de acordo com a Proteção Civil.

Na quinta-feira, há uma ligeira descida da temperatura, a humidade relativa do ar terá valores inferiores a 35% no interior e sotavento algarvio e o vento vai soprar temporariamente forte nas terras altas a partir da tarde.

Para amanhã, existe ainda ainda a possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca nas regiões do Minho e Douro Litoral.

Lá fora, as temperaturas vão continuar a subir. Na Europa ocidental, vários países estão já sob alerta vermelho devido à onda de calor, que deverá atingir um valor recorde em algumas cidades.