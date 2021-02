Pelo menos oito portugueses tentaram entrar em Portugal com testes falsos à covid-19, nos aeroportos de Lisboa e Porto.

Com as restrições às viagens, a maioria dos países pede aos passageiros que apresentem testes negativos e a Europol alerta para o aumento da venda de certificados falsos que atestam que a pessoa não está infetada.

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras detetou dois portugueses oriundos do Reino Unido, em Lisboa, e seis vindos do Brasil, no Porto.

Os oito cidadãos pagaram pelos testes oficiais nos aeroportos portugueses e, só por isso, puderam entrar em Portugal, mas o SEF encaminhou o processo para o Ministério Público.

Certificados falsos valem até 300 euros

No Reino Unido, foi mesmo detido um homem quando tentava vender certificados fraudulentos, assim como no aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, e ainda em Espanha e também na Holanda.

Os preços para um certificado falso variam entre os 40 e os 300 euros.

Em Portugal, ainda não foi detetado nenhum suspeito a vender falsos testes negativos.