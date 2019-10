Um incêndio numa loja de São João da Madeira obrigou esta quinta-feira à evacuação de vários apartamentos no mesmo edifício, revelou o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Aveiro, que às 13:30 já dava o fogo como dominado.

Em causa está o estabelecimento PrintZone, que, na Avenida Arantes de Oliveira, se dedica a impressões em têxteis e outros materiais, pelo que nas suas instalações se encontravam tintas, equipamento gráfico e outra maquinaria relacionada com o setor.

Segundo revelou à Lusa fonte oficial do CDOS, as causas do incêndio ainda não foram apuradas, mas o alerta chegou aos Bombeiros Voluntários de São João da Madeira pelas 12:50, após o que a corporação afetou aos trabalhos 22 operacionais, apoiados por oito viaturas.