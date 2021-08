Um homem estrangeiro foi detido por suspeitas de burla relacionada com operações de seguros, informou esta segunda-feira a Polícia Judiciária.

A burla, presumivelmente iniciada em 2018, ascendeu a mais de três milhões de euros.

O suspeito, de 48 anos, terá convencido inúmeras vítimas de que era supervisor de uma empresa corretora de seguros espanhola e que se encontrava autorizado a comercializar, em Portugal, o produto financeiro da companhia que representava, de elevada rentabilidade e de capital garantido.

Criou para o efeito uma empresa com instalações, colaboradores e veículos, para simular uma verdadeira atividade comercial e garantir a permanente entrada de fundos.

Contudo, tratava-se de um “esquema em pirâmide” ou “ponzi”, de rentabilidade inexistente e simulada, em que os valores dos primeiros investidores são reembolsados através dos valores entregues pelos seguintes e assim sucessivamente, até que o sistema deixe de ser alimentado e, inevitavelmente, sejam perdidos todos os valores não reembolsados, até então.

Esta segunda-feira a PJ informou que, através da Diretoria do Sul, no âmbito de inquérito dirigido pelo DIAP Regional de Évora, realizou no final da passada semana, uma ação policial, designada por operação “Dolce Vita” para localização e detenção do suspeito.

O homem é suspeito dos crimes de Burla qualificada, Falsificação de documentos, Branqueamento e Prática ilícita de atos ou operações de seguros, de capitalização ou de resseguros.

Durante a operação foram realizadas diversas buscas, que permitiram a obtenção de elementos indiciários relevantes, relacionados com a atividade ilícita em investigação, bem como foram apreendidas seis viaturas, diversos objetos e documentação", detalhou a PJ.

Os elementos recolhidos demonstram que o sistema teria atingido já a última fase e que o arguido se prepararia para abandonar o país.

O detido foi presente à autoridade judiciária no Tribunal de Instrução Criminal de Évora para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação, tendo-lhe sido aplicada a prisão preventiva.