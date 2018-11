A Polícia Judiciária (PJ), através da Unidade Local de Investigação Criminal de Évora deteve um homem de 27 anos, residente naquele concelho, por suspeitas de abuso sexual da filha menor da sua companheira, foi hoje anunciado.

Os factos “mais gravosos”, segundo a PJ, ocorreram no domingo, sendo a vítima uma menor de 15 anos, filha da companheira do suspeito.

O homem, por conviver na mesma habitação e aproveitando-se do facto de estar sozinho com a vítima, segundo a PJ, praticou com ela “atos abusivos de cariz sexual, em ocasiões distintas e por várias vezes”.

O detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação de eventuais medidas de coação.