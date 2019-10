/ AM

As circunstâncias em que ocorreu o acidente rodoviário hoje de madrugada em Redondo (Évora), que fez três mortos e três feridos, vão ser conhecidas nos próximos dias, na sequência das investigações em curso, disse à Lusa fonte policial.

De acordo com a mesma fonte, a chamada da Polícia Judiciária (PJ) para investigar o desastre deveu-se ao "cenário, que não é habitual" em acidentes de viação, encontrado pelas autoridades no local, incluindo o facto de o veículo sinistrado ser um ligeiro de mercadorias com dois lugares e haver seis vítimas.

"As diligências vão continuar, em colaboração com a GNR", afirmou à Lusa a fonte da PJ, indicando que se aguardam também os resultados das autópsias às três vítimas, que serão realizadas no início da semana.

Escusando-se a avançar mais pormenores sobre a investigação em curso, a mesma fonte afirmou que as primeiras diligências excluíram um cenário criminoso e que as circunstâncias do acidente de viação serão "deslindadas" nos próximos dias.

O despiste, para o qual foi dado o alerta às 05:10, ocorreu na Estrada Regional 381, junto à barragem da Vigia, no concelho de Redondo, distrito de Évora, segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

As três vítimas mortais do acidente, de acordo com dados da GNR, têm idades compreendidas entre os 19 e os 30 anos.

Os três feridos foram transportados para o hospital de Évora e dois deles, considerados ligeiros, de 23 e 24 anos, já tiveram alta, disse à Lusa fonte da unidade de saúde, ao final da tarde de hoje.

O outro ferido, que ficou em estado grave, de 20 anos, continua em observação, mas "livre de perigo", referiu à Lusa a mesma fonte policial.

Contactado pela Lusa, o presidente da Câmara de Redondo, António Recto, disse ter a informação de que as vítimas mortais e os feridos são todos oriundos dos concelhos vizinhos de Reguengos de Monsaraz e de Évora.

De acordo com o também responsável pela proteção civil municipal, o acidente ocorreu “à entrada” de uma das duas pontes, a maior, que estão sobre a barragem da Vigia.

Ao final da tarde, cerca das 17:15, quase 12 horas após o acidente, segundo a GNR, foi reaberta ao trânsito a Estrada Regional 381, que liga os concelhos de Redondo e de Reguengos de Monsaraz.

As operações de socorro mobilizaram 35 operacionais, apoiados por 17 viaturas, dos bombeiros voluntários de Redondo e de Reguengos de Monsaraz, da GNR e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), além de elementos da PJ.