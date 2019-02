No terceiro ciclo do ensino básico, o 9º ano conta com exames a Português e a Matemática, sendo esses que ditam a classificação no ranking de escolas. Os estabelecimentos de ensino com as melhores médias no último ano letivo 2017/18 são privados. A primeira pública surge na 20ª posição, segundo os dados do Ministério da Educação, analisados pela TVI e pela Lusa.

O primeiro lugar é, na verdade, uma dobradinha: o Colégio Nossa Senhora do Rosário, no Porto, ficou também em primeiro no ranking do secundário. E é mais do que isso, também: é a sétima vez que, nos exames do 9º ano, ocupa o cimo da tabela.

Na segunda posição, surge a Academia de Música de Santa Cecília, em Lisboa, com muito menos exames realizados (1/3) e uma média de exames melhor do que a média de frequência.

Em terceiro, o Colégio EFANOR de Matosinhos (apenas com 18 exames), depois o Colégio D. Diogo Sousa, em Braga (332 exames).

Na quinta posição, o Colégio Nossa Senhora da Conceição, em Guimarães, com uma média de 4,37 valores.

Nenhuma destas escolas tinha ocupado o top cinco no ano anterior. A tabela, em baixo, é mais alargada: mostra as dez melhores.

Quanto às escolas públicas, a primeira em termos de classificações de exames surge então apenas na 20ª posição, mas há uma melhoria relativamente ao ranking anterior, já que no ano letivo 2016/17 o primeiro estabelecimento do setor público aparecia só em 31º lugar (veja mais abaixo, também)

Distrito Concelho Público/Privado Escola Média frequência interna Média Exames Nº Exames Classificação no ranking Porto Porto Privado Colégio Nossa Senhora do Rosário 4,32 4,52 290 1 Lisboa Lisboa Privado Academia de Música de Santa Cecília 3,78 4,45 96 2 Porto Matosinhos Privado Colégio EFANOR 4,2 4,4 18 3 Braga Braga Privado Colégio D. Diogo de Sousa 4,27 4,38 332 4 Braga Guimarães Privado Colégio Nossa Senhora da Conceição 4,08 4,37 102 5 Lisboa Sintra Privado Colégio dos Plátanos 3,13 4,32 139 6 Faro Faro Privado Colégio de Nossa Senhora do Alto 3,75 4,3 40 7 Porto Porto Privado Colégio Nossa Senhora da Paz 3,72 4,29 55 8 Porto Porto Privado Colégio Grande Colégio Universal 3,92 4,25 152 9 Porto Porto Privado Externato Escravas Sagrado Coração de Jesus 3,63 4,23 114 10

As melhores escolas públicas

As escolas públicas subiram posições nas tabelas, sinal de que os seus alunos tiveram um melhor desempenho nos exames.

No ano letivo 2017/18, aquele que revelamos agora, é a Escola Básica do Porto da Cruz, em Machico, na Madeira, a ocupar o lugar cimeiro entre as públicas (20ª no ranking geral).

Em segundo, vem o Conservatório de Música Calouste Gulbenkian, em Braga (30º no geral).

A seguir, a Escola Eça de Queirós, na Póvoa de Varzim (41º lugar), que também se destacou nos exames do secundário (também em terceiro lugar, entre as públicas)

A quarta melhor pública surge já na posição 51 do ranking geral: é a Escola Dr. Mário Sacramento, em Aveiro.

A Secundária Infanta D. Maria, em Coimbra, é a quinta melhor pública nos exames do 9º ano (61º posição na tabela geral) e a segunda no secundário.

Distrito Concelho Escola Média frequência interna Média Exames Nº Exames Classificação no ranking R. A. Madeira Machico Escola Básica dos 1º, 2º e 3º Ciclos com Pré-Escolar do Porto da Cruz 3,391304348 4,086956522 46 20 Braga Braga Escola Artística do Conservatório de Música Calouste Gulbenkian, Braga 3,918367347 4,030612245 98 30 Porto Póvoa de Varzim Escola Secundária Eça de Queirós, Póvoa de Varzim 3,921052632 3,947368421 114 41 Aveiro Aveiro Escola Secundária Dr. Mário Sacramento, Aveiro 3,622009569 3,894736842 209 51 Coimbra Coimbra Escola Secundária Infanta D. Maria 3,610576923 3,826923077 208 61 Bragança Miranda do Douro Escola Básica de Sendim, Miranda do Douro 3,727272727 3,818181818 22 64 Lisboa Lisboa Escola Artística de Música do Conservatório Nacional, Lisboa 3,545454545 3,803030303 66 67 Porto Porto Escola Artística do Conservatório de Música do Porto 3,463414634 3,792682927 82 68 Setúbal Santiago do Cacém Escola Básica n.º 1 de Cercal do Alentejo 3,5 3,772727273 22 71 Braga Braga Escola Secundária Carlos Amarante, Braga 3,554455446 3,762376238 101 75

As escolas com piores resultados

Os dez estabelecimentos de ensino que estão no fundo da tabela são todos públicos, com exceção de um, privado, mas que fica localizado no estrangeiro, em Moçambique.

Nenhuma destas escolas surgia nas últimas posições, no ano letivo anterior. A maioria, quatro, ficam localizadas no distrito de Lisboa.