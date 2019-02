A Português melhor, a Matemática o oposto: pior. O ranking de escolas do ano letivo 2017/2018 revela que os alunos do 9.º ano pioraram o desempenho nos exames nacionais de Matemática em comparação com o ano anterior: oito em cada dez escolas tiveram média negativa, ou seja, cerca de 80%. Já a Português houve progressos nas notas, com nove em dez escolas a terem positiva. É o que indicam os dados fornecidos pelo Ministério da Educação e que foram analisados em parceria entre a TVI e a Lusa.

Numa escala que é de 0 a 5, a média desceu de 2,87 em 2017 para 2,61 no ano passado. Das 1.254 escolas que levaram alunos internos a exame, apenas 249 conseguiram que a média dos resultados dos seus estudantes fosse positiva. As restantes 1.005 escolas chumbaram a Matemática, os tais cerca de 80%.

Os melhores resultados são de escolas privadas.

Numa análise por génro, as raparigas voltam a destacar-se, apesar de a média ser negativa: de 2,68 contra 2,54 dos rapazes.

Também nas notas relativas ao trabalho realizado ao longo do ano na escola e avaliado pelos seus professores, elas apresentam uma média de 3,19 valores a Matemática enquanto os rapazes apresentam uma média de 3,03 valores.

No geral, as raparigas continuam a ter melhores resultados tanto a Matemática como a Português: elas tiveram uma média de 3,09 nos dois exames, enquanto eles tiveram 2,91 valores.

Nove em dez escolas têm positiva a Português

No que toca ao Português, as melhorias de resultados no 9º ano fizeram com que 90% das escolas coneguissem média positiva. A média nacional subiu de 3,04 valores para 3,39 (na mesma escala de 0 a 5).

Os colégios privados voltam a ocupar os primeiros lugares.