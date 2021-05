Viana do Castelo é o distrito com a melhor média nos exames nacionais do ensino secundário, segundo um ‘ranking’ elaborado pela Lusa tendo em conta as notas de 2020, em que, pela primeira vez, nenhuma região teve média negativa.

Numa análise da Agência Lusa tendo por base os resultados dos 225.307 exames do secundário realizados no ano passado, Viana do Castelo surge em primeiro lugar, com uma média de 13,48 valores nas 4.548 provas dos alunos do distrito.

Em 2020, Viana do Castelo ocupa o lugar que pertencia a Coimbra no ano anterior: os 9.281 exames realizados pelos alunos das escolas conimbricenses colocam o distrito em 2.º lugar, com uma média de 13,45 valores.

Segue-se o Porto, que agora ocupa o 3.º lugar por menos de uma milésima na média dos quase 40 mil exames.

Na tabela dos distritos surge depois Viseu, Braga, Aveiro, Leiria e Lisboa, este último com uma média de 12,99 valores nas mais de 54 mil provas realizadas, segundo a análise da agência Lusa, feita com base em números disponibilizados pelo Ministério da Educação.

No fundo da tabela, aparecem os Açores e Portalegre, com 12,41 e 12,14 valores, respetivamente.

Já as escolas no estrangeiro surgem em último lugar, uma vez que a média das 884 provas realizadas pelos alunos no ano passado foi de 11,68 valores.

Numa análise comparativa com os resultados médios por distrito obtidos na última década, verifica-se que este é o primeiro ano em que nenhuma região tem “negativa”.

Distrito Média Exame (Valor) NÚmero de Exames Viana do Castelo 13,4871372 4548 Coimbra 13,45109363 9281 Porto 13,45053231 39357 Viseu 13,34499161 7148 Braga 13,32986086 19189 Aveiro 13,19905609 14832 Leiria 13,16637505 9716 Lisboa 12,99894988 54470 Castelo Branco 12,97441077 3564 Santarém 12,95636718 9227 Guarda 12,91703235 2689 Vila Real 12,88563804 4122 Faro 12,87407227 8192 Évora 12,84669446 3358 Beja 12,83978152 2197 R. A. Madeira 12,69254144 5792 Bragança 12,53049853 2046 Setúbal 12,50810154 18515 R. A. Açores 12,41220755 4317 Portalegre 12,14482018 1863 Estrangeiro 11,68857466 884

As notas da 1.ª fase dos exames melhoraram em todas as disciplinas, à exceção de Matemática Aplicada às Ciências Sociais, implicando também uma subida das médias por distritos.

Para esta melhoria dos resultados contaram as novas regras devido à pandemia de covid-19, que obrigaram à suspensão das aulas presenciais entre o final do 2.º período e primeiras semanas do 3.º período.

Por um lado, os testes tinham perguntas obrigatórias e outras opcionais, permitindo aos alunos escolher pelas questões em que se sentiam mais seguros, sendo contabilizadas apenas as melhores respostas.

Além disso, as provas só eram exigidas a quem quisesse seguir para o ensino superior, porque só contaram para a média de acesso às universidades e politécnicos, tendo deixado de ser obrigatórias para a conclusão do secundário.

Para o ‘ranking’ das escolas do ensino secundário com melhores médias, a agência Lusa selecionou apenas aquelas onde tinham sido realizadas pelo menos 100 provas.

Já para chegar às médias das classificações conseguidas nas diferentes disciplinas, assim como as médias por distrito, foram contabilizadas todas as provas realizadas. A análise contempla 225.307 exames realizados.

A pandemia de covid-19 levou o Governo a suspender, no ano letivo de 2019/2020, as provas nacionais do 9.º ano, razão pela qual este ano não existem peças sobre resultados nesse ciclo de ensino.

No secundário, pela primeira vez, os dados enviados pelo Ministério não fizeram qualquer distinção entre alunos internos e externos.

Também este ano, a Lusa não analisou os dados relativos às notas internas dos alunos (CIF) uma vez que os dados disponibilizados pelo Ministério eram provisórios e a sua validação estava ainda em curso pelos serviços.