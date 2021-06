Ficou conhecido durante o confinamento de janeiro, mas continua a dar que falar. O restaurante Lapo, em Lisboa, recebeu a TVI esta quarta-feira com o intuito de conceder uma entrevista, que acabou por ser dada. Acontece que, cinco horas depois da conversa, o dono do estabelecimento recusou que a reportagem fosse transmitida, referindo uma consulta com o seu advogado.

Em meados de fevereiro, quando o país ainda tentava recuperar da aguda situação que atravessou em janeiro, em que teve semanas com mais de 300 mortos causados pela covid-19 num só dia, o restaurante mantinha as portas abertas, funcionando de forma clandestina.

As autoridades foram chamadas inúmeras vezes, e foram várias as contraordenações aplicadas ao dono do espaço.

Sem máscaras ou distanciamento social, o Lapo abriu portas em pleno estado de emergência, e a PSP até multou 13 pessoas, depois de receber várias denúncias.

Tal como o dono do restaurante, outros sócios participaram em manifestações negacionistas e até cederam as instalações para uma conferência de imprensa do grupo Médicos Pela Verdade, uma organização negacionista da pandemia.

Conhecido é também o apoio ao juiz Rui Fonseca e Castro, também ele negacionista, cujos vídeos foram partilhados pelo sócio-gerente do Lapo por diversas vezes.

Agora, e depois de uma hora e meia à conversa com a TVI, António Guerreiro rejeitou que as suas declarações polémicas fossem transmitidas.