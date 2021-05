Nas alegações finais do julgamento dos comandos, esta sexta-feira, o Ministério Público pediu só uma pena efetiva de no mínimo dez anos de prisão, cinco penas suspensas e 14 absolvições.

A pena mais grave foi pedida para o instrutor do curso de comandos, Ricardo Rodrigues, que coordenava o grupo de instruendos e que atirou terra para a boca do militar Hugo Abreu.

De resto, foram pedidas penas suspensas entre dois e cinco anos para quatro arguidos.

O Ministério Público acusou 19 militares do Exército, todos do Regimento de Comandos, considerando que os mesmos atuaram com "manifesto desprezo pelas consequências gravosas que provocaram" nos ofendidos, durante o 127.º curso de Comandos.

Oito oficiais, oito sargentos e três praças, todos militares do Regimento de Comandos do Exército, a maioria instrutores, estão acusados ao todo, de 539 crimes de abuso de autoridade por ofensas à integridade físicas.

O processo incide sobre os acontecimentos ocorridos durante a primeira prova do Curso 127 de comandos, em que morreram os recrutas Dylan da Silva e Hugo Abreu, ambos com 20 anos, durante a chamada "prova zero" que decorreu na região de Alcochete, distrito de Setúbal, a 4 de setembro de 2016.

Paralelamente a este julgamento, o estado já tinha chegado a um acordo extrajudicial para pagar 410 mil euros de indemnização aos pais: os pais de Hugo Abreu recebem 200 mil euros equanto os pais de Dylan Silva recebem 210 mil euros.

O advogado das famílias das vítimas diz que o MP apenas se baseou na falta de assistência e não na forma como a prova foi executada

No final da sessão, o pai de Dylan Silva não quis falar aos jornalistas mas saiu em lágrimas, desiludido.