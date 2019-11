Passaram quase 20 anos deste o primeiro filme, mas agora os fãs de Harry Potter vão poder reviver Hogwarts: a exposição sobre a saga de J.K. Rowling - "Harry Potter: The Exhibition” - é inaugurada no próximo sábado.

Os fãs vão ter a oportunidade de reencontrar nesta exposição figuras como a mulher gorda que guardava a entrada do dormitório de Gryffindor ou descobrir que, afinal, uma "quaffle" não é assim tão pesada como parece no filme.

Cada pormenor deste mundo mágico foi pensado de forma a envolver ao máximo os fãs. Cheiros e sons trazem o lado mais negro da saga: na "floresta negra" poderão ouvir-se corvos e ao pé dos "dementors" estará Voldemort.

Os atores que interpretaram os gémeos Weasley estiveram em Portugal para a estreia e falaram com a TVI:

Nós sabemos que os fãs portugueses são muito apaixonados pela saga. Por isso é ótimo que agora possam ver a exposição", contaram James e Oliver Phelps.

Poderá visitar a exposição até abril do próximo ano no Pavilhão de Portugal, em Lisboa.

Os bilhetes já estão à venda desde setembro e os preços para a entrada geral variam entre os 12 e os 19 euros. Já os bilhetes para famílias vão desde os 38 euros aos 52 euros.

O espaço vai estar aberto de segunda a quinta-feira, entre as 10:00 e as 19:00 e de sexta-feira a domingo, entre as 10:00 e as 20:30.