'Um século e tanto' é a exposição que celebra os 130 anos da National Geographic e mostra, no Museu de História Natural da Universidade do Porto, centenas de fotografias e objetos icónicos do mundo, mas também da exploração portuguesa.





São exatamente 130 anos de histórias contadas através de fotografias que promovem o conhecimento e a conservação da natureza.

Entre as 200 capas, salta à vista a primeira edição da revista internacional, mas também uma imagem, do norte do paquistão, onde as mulheres caminham duas horas para recolher lenha para poderem cozinhar os alimentos.



A exposição conta ainda com uma parte dedicada à exploração e invetigação portuguesa.



A mostra pode ser visitada de 18 de outubro e 19 de julho do próximo ano, no porto