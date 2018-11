Um Boeing 737 da Transavia, com 149 passageiros a bordo, aterrou de emergência no aeroporto de Faro, nesta segunda-feira, escoltado pela Força Aérea.

Foi a segunda assistência em menos de 24 horas dos F-16 portugueses, depois do avião da Air Astana que foi escoltado até Beja.

O Boeing da Transavia "declarou emergência após descolar do Funchal", indica a Força Aérea, em comunicado, pelo que foi, de imediato, ativada a parelha de F-16 "em alerta permanente na Base Aérea N.º 5", em Monte Real.

O 737 "comunicou problemas de pressurização quando fazia a ligação com Amesterdão", tendo divergido e "aterrado em segurança" no Aeroporto de Faro, pelas 12:51.

"A Força Aérea ativou ainda todo o seu sistema primário de Busca e Salvamento, no decurso da ocorrência", indicou, ainda.

No domingo, um avião da Air Astana, que descolou de Alverca às 13:21 e que declarou emergência, esteve algum tempo a sobrevoar a região a norte de Lisboa e o Alentejo, numa trajetória irregular, antes de ter sido tomada a decisão de o Embraer da companhia do Cazaquistão aterrar no aeroporto de Beja, o que aconteceu às 15:28, à terceira tentativa.