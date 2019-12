A GNR anunciou hoje que um homem suspeito de violência doméstica, em Fafe, contra a mãe e uma irmã, detido em flagrante delito pela autoridade policial, vai aguardar julgamento em prisão preventiva.

Num comunicado enviado à Lusa, a autoridade policial refere que foi a mãe do suspeito que denunciou o filho, de 23 anos, indicando que teria danificado a viatura da irmã.

O homem terá também ameaçado de morte a mãe, de 47 aos, e irmã, exigindo dinheiro.

Os militares deslocaram-se ao local, tendo intercetado o suspeito que se preparava para fugir, ainda com a tesoura no bolso que tinha servido para causar os danos e para as ameaças", lê-se no comunicado.

Segundo a GNR, o detido é reincidente neste crime.